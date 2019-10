Fünffacher Mord in Kitzbühel: Motiv war Eifersucht

Der 25-jährige Tatverdächtige war gegen 4.00 Uhr in Kitzbühel zum Wohnhaus der 19-Jährigen, in dem auch ihre gesamte Familie lebte, gekommen. Der Vater der 19-Jährigen öffnete dem 25-Jährigen die Tür und verwies ihn sogleich wieder. Daraufhin ging der 25-Jährige wieder nach Hause und holte sich von dort die Waffe seines Bruders, die dieser legal besaß und in einem Tresor aufbewahrte.

Mit der Pistole bewaffnet machte sich der 25-Jährige erneut zum Haus seiner Ex-Freundin auf. Als ihm gegen 5.30 Uhr wieder der Vater die Tür öffnete, erschoss er ihn. Anschließend ging er in das Zimmer des Bruders seiner Ex-Freundin und erschoss auch ihn. Als nächstes tötete er die Mutter, gestand der junge Mann.

Die 19-Jährige und ihr neuer Freund im Alter von 24 Jahren schliefen währenddessen in der Einlegerwohnung innerhalb des Einfamilienhauses. Da die Tür zu dieser versperrt war, kletterte der Verdächtige über den Balkon in die Wohnung und erschoss die beiden. Anschließend stellte sich der 25-Jährige selbst.

