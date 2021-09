Welser lockte verliebter Frau 350.000 Euro heraus

Wenn Verliebtheit zum Verhängnis wird: Mehr als fünf Monate lang hat ein 37-Jähriger aus Wels seine um fünf Jahre ältere Internetliebe finanziell ausgenutzt. Er hatte sein Opfer Anfang des Jahres über die Dating-Plattform "Badoo" kennengelernt. Die 42-jährige Hausruckviertlerin, die dort nach einem Partner suchte, konnte er schnell um den Finger wickeln. Es entwickelte sich eine Beziehung.

Wie sich herausstellte, war der Welser aber nur am Geld seiner "Partnerin" interessiert. Es sollte nicht lange dauern, bis er sie zum ersten Mal um ein größeres Darlehen bat. Nach wenigen Monaten machte er sich aus dem Staub - unter dem Vorwand, er müsse beruflich ins Ausland. Seither beschränkte sich der Kontakt auf E-Mails, Messenger-Dienste und telefonieren. Weil der 37-Jährige immer wieder um Geld fragte, hatte die Frau irgendwann keines mehr. Um ihren vermeintlichen Freund nicht im Stich zu lassen, soll sie sich sogar Geld von Freunden geliehen haben.

Opfer forschte weiteres Opfer aus

Mehrere Monate vergingen, bis die 42-Jährige stutzig wurde. Der Welser hatte keinen einzigen Kreditvertrag eingehalten und sie durch verschiedenste Vorwände hingehalten. Das Opfer entschloss sich, Anzeige bei der Polizei zu erstatten und selbst nachzuforschen. Dabei fand sie heraus, dass sich der Betrüger in Deutschland bei einer anderen Frau aufhielt. Auch von ihr konnte er durch den gleichen Modus Operandi 30.000 Euro herauslocken.

Die Oberösterreicherin stellte dem 37-Jährigen eine Falle. In der Nacht vom 3. August kam er in der Erwartung, erneut Geld von ihr zu bekommen, wieder nach Österreich. Was er nicht wusste: Die Polizei Grieskirchen wartete bereits auf seine Ankunft. Als der Mann das Einsatzfahrzeug erblickte, wollte er flüchten. "Das konnte durch Blockieren der Parkplatzausfahrt verhindert werden", berichtet die Polizei am Mittwoch. Der Betrüger wurde festgenommen und befindet sich jetzt in der Justizanstalt Wels. Weitere Ermittlungen laufen noch.