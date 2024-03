Welser Volksfest von 5. bis 7. April: Die Vorbereitungen laufen bereits

In zwei Wochen steht Wels am Volksfest-Wochenende wieder Kopf.

Auf dem Volksfest-Gelände haben die Arbeiten bereits begonnen, damit in drei Wochen wieder der große Trubel starten kann: Von 5. bis 7. April erwartet die Messe Wels erneut Tausende Besucher beim Welser Volksfest. "Wir haben wieder ein vielfältiges Angebot zusammengestellt, damit für alle Besucher etwas dabei ist", sagt Messedirektor Robert Schneider.

Los geht es bereits am Donnerstag mit der Probebeleuchtung samt Festbieranstich. Während und nach der feierlichen Eröffnung unterhalten "Die Südsteirer" das Publikum im großen Festzelt "Zum Ludwig". Ab 22.30 Uhr legt DJ Matty Valentino auf, um 23.15 Uhr übernimmt DJ Schranzi. In der Weinkost gibt DJ Rico Costa den Ton an. Nicht fehlen darf der traditionelle Familiennachmittag: Ab 13 Uhr gibt es am 5. April bis zu 50 Prozent Rabatt bei den Fahrgeschäften und Ständen für Familien.

Feiern mit den "Partyhirschen"

An den Abenden wird gefeiert: Im Festzelt treten am Freitag die "Partyhirschen" auf, am Samstag die "Elchos". Davor und danach gibt es Musik vom DJ. Im Weindorf wird am ersten Volksfesttag ab 20 Uhr zur Musik von DJ Rico Costa getanzt, am Samstag legt dort Daniel Merano auf. Auch in der Weinkost gibt es von Donnerstag bis Samstag Partymusik, am Freitag dreht dort DJ Alex die Zeit zurück und legt Hits der 80er- und 90er-Jahre auf.

Zünftig geht es am Sonntag zu: Während ab 11.30 Uhr im Festzelt der traditionelle Frühschoppen stattfindet, gibt es in der Weinkost eine Neuheit: Beim "Kulinarischen Sonntag" gibt es ein Weißwurst-Frühstück, anschließend eine Schilcher-Verkostung und ab 15 Uhr Livemusik mit Brettljause. "Drei Wirte haben sich da ein nettes Programm überlegt. Wir wollen die Weinkost auch am Sonntag bespielen", erklärt Projektleiterin Christine Wimmer, die die Organisation und den Aufbau des Volksfestes verantwortet.

An allen Volksfest-Tagen locken die zahlreichen Stände mit Kulinarik und die Fahrgeschäfte, bei denen heuer einige bekannte Lieblinge nach längerer Zeit wieder dabei sind.

Weitere Informationen zum Volksfest und die Möglichkeit, einen Tisch im Festzelt zu reservieren, gibt es unter welser-volksfest.at

Urlaub und Ausflug

Gleichzeitig mit dem Volksfest findet in Wels die Messe „Urlaub und Ausflug“ statt. Die Aussteller aus Österreich und den Nachbarländern präsentieren Trends für Naturerlebnisse, Wellness, Tagesausflüge und Städtetrips. Der Schwerpunkt liegt heuer auf Caravaning und Camping.

Bei der Messe „Blühendes Österreich“ gibt es neben den verschiedenen Schaugärten in den Hallen 5 und 6 ein breites Informationsangebot zu Trends und technischen Neuerungen sowie den „Raritätenmarkt“. Im Freigelände wird gegrillt.

