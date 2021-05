Welser Imker als Medaillensammler

Trotz Corona-Pandemie nahmen drei Welser "Honigmacher" am Wettbewerb teil. In Wieselburg sind Franz Berger, Wolfgang Burgstaller und Karl Zaunmair keine Unbekannten. In den vergangenen Jahren gewannen sie viele Preise. Mit 14 Medaillen war das Trio des Welser Imkervereins auch in diesem Jahr höchst erfolgreich. Franz Berger gewann eine Gold-, drei Silber- und eine Bronzemedaille. Obmann Wolfgang Burgstaller fuhr mit zwei Silbermedaillen und einmal Bronze nach Hause. Am erfolgreichsten war Karl Zaunmair, der zweimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze gewann.