Warnwesten für den Kindergarten

Bei Dämmerung und Dunkelheit im Straßenverkehr gesehen zu werden, kann Unfälle vermeiden und Leben retten. Deshalb hat die Marktgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Zivilschutzverband im Kindergarten Warnwesten an die Kleinen verteilt. Die Buben und Mädchen in den beiden Pfarrcaritas-Kindergärten sind fleißig im Ort unterwegs. Dabei ist es wichtig, dass sie von den übrigen Verkehrsteilnehmern gut wahrgenommen werden. Warnwesten sind ein unverzichtbares Hilfsmittel und ein wertvoller Beitrag für mehr Sicherheit. „Zu-Fuß-Gehen oder Radfahren sind sanfte Mobilitätsformen, die wir in unserem Ort in Zukunft immer mehr forcieren werden“, sagt Bürgermeister Andreas Stockinger. Die Kinderwarnwestenaktion ist eine von vielen Maßnahmen. Für Erwachsene gibt es im Marktgemeindeamt kostenlose Reflektorenbänder.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.