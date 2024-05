Trainer-Rücktritt bei OÖ-Liga-Schlusslicht SPG Wels 1b

"Ich bin mit meinem Latein am Ende", hatte Jürgen Schatas, Trainer von OÖ-Liga-Schlusslicht SPG Wels 1b, nach der 0:5-Niederlage am Samstag gegen den Vorletzten ASK St. Valentin gesagt. Tage später hat der 53-Jährige die Konsequenzen gezogen: Schatas trat mit der Bitte an die Vereinsführung heran, den bis Sommer laufenden Vertrag per sofort aufzulösen.

"Dieser Bitte mussten wir als Verein nachkommen. Auch wenn wir mit der nachhaltigen Arbeit von unserem Trainer zufrieden waren und allen Verantwortlichen die Herausforderung in der 2. Mannschaft bewusst war, hat Jürgen Schatas eine sehr gute Arbeit geleistet. Wir sind überzeugt, dass seine Arbeit spätestens in der nächsten Saison absolut Früchte getragen hätte. Wir danken ihm für seine Geduld und Ehrgeiz, trotz schwieriger Bedingungen, jedes Spiel gewinnen zu wollen" sagt Wels-Obmann Stephan Holzleitner. Schatas war als Nachfolger von Josef Bögl im September zur SPG Wels gestoßen und hat im Herbst unter anderem mit Siegen gegen Dietach und ASK St.Valentin aufzeigen können.

Nachfolger steht fest

"Auch ich möchte mich bei Jürgen für seinen Einsatz und seine Leidenschaft bedanken. In einer nicht einfachen Saison ist er trotzdem immer voran gegangen. Ich wünsche ihm auf seinem weiteren Weg sowohl sportlich als auch privat nur das Beste", sagt Neo-Sportdirektor Rene Swete. Ein Nachfolger für die verbleibenden fünf Spiele steht bereits fest: Co-Trainer Mato Simunovic wird die Saison interimistisch beenden.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger