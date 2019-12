Unfall mit gestohlenem Pkw: Polizei sucht Insassen

Es war am späten Abend, als die Beamten zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw in die Robert-Koch-Straße gerufen wurden. Während die beiden Fahrzeuge an der Unfallstelle standen, fehlte von dem Unfallverursacher jede Spur. Auch dessen Beifahrer trafen die Polizisten nicht an.

Wie sich später herausstellte, hatten die beiden Flüchtigen den Wagen, einen Toyota RAV4, zuvor gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren am Fahrzeug. Mehrere Polizeistreifen samt Diensthund standen bei der Fahndung nach den geflüchteten Personen im Einsatz. Das Auto wurde sichergestellt.

