Römerschau noch bis zum 13. März

Sie zeigt anhand interessanter Beispiele die Welt der Römer und vermittelt, medial gut aufbereitet, Informationen über das Leben der Menschen im römischen Reich, berichtet über historische Entwicklungen und über Ereignisse in unserer Heimat Ufernorikum entlang der Donau. Zu sehen sind etwa die Statuetten von Venus und Herkules, die 1904 in einer Schottergrube in Watzing bei Gaspoltshofen gefunden wurden.

Geöffnet ist die Ausstellung an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 13.30 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung: Tel. 0680-1260749.