Psychische Krisen in der Familie: pro mente hilft

Wenn in einer Familie ein Elternteil oder naher Angehöriger von einer psychischen Erkrankung oder enormen psychischen Belastungen betroffen ist, leiden auch die Kinder massiv darunter. Das beobachtet auch Hans Gruber, Regionalleiter von pro mente OÖ in Wels. ELCO und KICO von pro mente bieten ein kostenloses Coaching und Beratung für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil in Linz, Wels und Steyr an sowie ein spezielles Coaching für Kinder.

Unterstützung für das Angebot kommt jetzt von der Wiener Städtischen Versicherung in Wels. Verkaufsleiter Heinz Falmbigl übergab an Hans Gruber einen 2000-Euro-Scheck. Zusätzlich zu den Zuwendungen aus der öffentlichen Hand braucht dieses Angebot auch Hilfe von Spendern und sozial engagierten Unternehmen.