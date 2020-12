Nach dem Probelauf sind die Helfer für Massentests gerüstet

Mehr als 30.000 Corona-Antigen-Tests können vom 11. bis 14. Dezember an den vier Eferdinger Teststandorten durchgeführt werden (Eferdinger Bräuhaus, Schaunburgsaal Hartkirchen, VZ Sankt Marienkirchen und Kulturtreff Alkoven). Die Gemeinden, das Rote Kreuz und der Samariterbund sowie die Feuerwehren sind für die Massentests gut vorbereitet.

Bereits am Wochenende gab es den Probelauf bei der Lehrertestung im Bräuhaus. "Die intensive Vorbereitung hat sich bezahlt gemacht, das ausgearbeitete Konzept hat sich bestens bewährt", sagt Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Philipp Wiatschka. Er rechnet damit, dass 3000 Einsatzstunden zusätzlich zum regulären Rettungsdienst zu leisten sein werden.

Im Nachbarbezirk Grieskirchen ist das Rote Kreuz täglich mit mehr als 100 Mitarbeitern an den sieben Teststandorten (Atrium Bad Schallerbach, Grieskirchner Schulzentrum, ÖTB Turnhalle Haag, s’Zentrum Kallham, Melodium Peuerbach, Landwirtschaftsschule Waizenkirchen, Mehrzweckhalle Weibern) im Einsatz. In Grieskirchen gibt es auch Unterstützung durch das Bundesheer.

"Am Donnerstag führen wir einen Probelauf durch. Das Personal, das im Einsatz ist, wird getestet, externes Personal vom Team Österreich wird eingeschult", sagt Bezirksrettungskommandant Josef Zauner. Wer positiv getestet wird, bekommt laut Zauner noch am selben oder am nächsten Tag einen Termin für einen zusätzlichen PCR-Test in der Drive-in-Station.

Bei der Logistik unterstützt die Feuerwehr. "Wir sind für den Transport der Schutzausrüstung, Testkits und des Desinfektionsmittels zuständig, an den vier Testtagen machen wir Lotsendienste und das Crowd-Management bei den Teststandorten", sagt der Grieskirchner Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Ablinger.

Im Bezirk Wels-Land werden acht Teststandorte eingerichtet: Pfarrsaal in Bad Wimsbach, VZ Buchkirchen, VZ Komedt in Edt bei Lambach, VZ Gunskirchen, Full Haus sowie Dreifachturnhalle in Marchtrenk, Sägewerk Offenhausen, Mehrzwecksaal im VZ (Pferdezentrum), Sport- und Gesundheitszentrum Thalheim. Getestet wird auch hier unter der Federführung des Roten Kreuzes, die Gemeinden sind für die Administration zuständig. Die Feuerwehr unterstützt mit 450 Helfern. Laut Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Andreas Heinz haben sich nach dem Aufruf auch etwa 40 Freiwillige aus dem medizinischen Bereich gemeldet.

Anmeldungen für die Tests unter www.österreich-testet.at.

