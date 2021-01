Mahnwache bei SS-Soldatengrab in Stillfüssing

SPÖ-Gedenksprecherin Sabine Schatz wollte von Innenminister Karl Nehammer wissen, ob ihm das Denkmal für die Waffen-SS bekannt sei und was er unternehmen werde, um das Gedenken an die verbrecherische SS zu beenden. Nehammer antwortete schriftlich, dass es sich dabei nicht um ein Denkmal, sondern um ein Soldatengrab handle und seit 2014 auch keine Versammlungen mit rechtsextremem Hintergrund dort stattgefunden hätten.

Das Mauthausen-Komitee, die SPÖ Grieskirchen/Eferding, die Grünen OÖ, die Israelitische Kultusgemeinde und zahlreiche weitere Organisationen veranstalten am 25. Jänner (18.30 Uhr) in Stillfüssing eine Mahnwache und ein Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Gefordert wird auch ein Zusatzstein, der unübersehbar darauf hinweist, dass die Waffen-SS eine verbrecherische Organisation war.