In Krenglbach tritt eine Bürgerliste an

Helmut Ehrengruber will es nochmals wissen. Der ehemalige ÖVP-Fraktionsobmann und Gemeindevorstand kandidiert in Krenglbach mit einer eigenen Bürgerliste. Gegründet hat er diese bereits im Juni des Vorjahres. Bei der Gemeinderatswahl am 26. September will er mit seiner BLiK aber nicht nur den früheren Parteifreunden Stimmen abjagen: "Ich bin schon lange aus der ÖVP ausgetreten. Mir geht es nicht darum, einen Keil in die Partei zu treiben. Mich stört vielmehr, wie sich Krenglbach entwickelt hat."

Laut Parteistatut beschränkt sich der Wirkungsbereich der Bürgerliste auf Krenglbach: "Uns ist egal, wer welche Partei auf Landes- und Bundesebene wählt. Hauptsache, in Krenglbach bekommen wir als BLiK die Stimmen der Wähler."

Veranstaltungen blieben BLiK bisher Corona-bedingt versagt. Auf sich aufmerksam machen Ehrengruber und seine Mitstreiter mit Aussendungen und einer Zeitung.

Die Schwerpunkte der Bürgerliste sind das Altwerden in Krenglbach und die Verbesserung der Infrastruktur: "Es kann nicht sein, dass ältere Menschen in Altersheime anderer Gemeinden abgeschoben werden. Aus diesem Grund setzen wir uns für betreutes Wohnen und eine Senioren-WG ein", betont der Listenführer. Der starken Zersiedelung von Krenglbach will die BLiK mit einem Masterplan entgegenwirken.

Die Bürgerliste kämpft nicht nur um das eine oder andere Mandat, sondern auch um den Bürgermeistersessel: "Ich werde antreten, weil ich als lebenslanger Krenglbacher durch die sogenannte Direktwahl und vor allem durch meinen hohen Bekanntheitsgrad berechtigte Chancen sehe", sagt Ehrengruber.

Den IV Immobilien, die erst gestern wegen finanzieller Ungereimtheiten Schlagzeilen machten, kehrte Ehrengruber als Gesellschafter schon 2018 den Rücken: "Ich habe damit nichts zu tun", erklärt der pensionierte Unternehmer. (fam)

