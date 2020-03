Gunskirchen: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Der Wagen war am Samstag Nachmittag in Kappling von der Straße abgekommen, gegen eine Böschung geschlittert und auf der Seite zu liegen gekommen. Die Insassen konnten sich selbst befreien und wurden nach der Erstversorgung in Klinikum Wels eingeliefert. Weitere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Die Grünbachtalstraße war für eine Stunde gesperrt, die Feuerwehr leitete örtlich um.

