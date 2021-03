Feuerwehr rettete Hund aus der Traun

Der Vierbeiner fiel in den Fluss und hing in Ufernähe an einem Ast fest. Die Feuerwehr ließ ein Boot zu Wasser, der Hundebesitzer schloss sich den Rettungskräften an. Gemeinsam konnten sie das erschöpfte Tier unverletzt retten.

