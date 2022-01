E-Bike-Fahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Der Pensionist war gegen 9:30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Linzer Straße in Fahrtrichtung Zentrum unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Ein 52-jähriger Autofahrer dürfte den Mann auf dem Zweirad übersehen haben, als dieser von links kommend in einen Kreisverkehr einfuhr. Der 69-Jährige kam zu Sturz. Er ging zu Fuß zur nahegelegenen Rot Kreuz Stelle Eferding und wurde dort versorgt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht nötig, so die Polizei am Mittwoch.