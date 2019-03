Deckeneinsturz: Volksschule bis Herbst gesperrt

STROHEIM. Der Schaden ist enorm: Stroheims Bürgermeister Gammer rechnet mit 300.000 bis 400.000 Euro Sanierungskosten.

In einer Klasse kam die Decke herunter, saniert werden müssen alle drei Geschosse. Bild:

Nach dem Deckeneinsturz in einer Klasse der Volksschule Stroheim Mitte Jänner waren die Sachverständigen am Wort. Das Ergebnis steht seit dieser Woche fest: Der Schaden an dem Gebäude ist größer als befürchtet, und die Volksschule kann frühestens zu Beginn des neuen Schuljahres nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wieder aufsperren. "Alle drei Geschossdecken sind betroffen, und es besteht überall die Gefahr, dass noch mehr Ziegel runterkommen könnten", sagt Bürgermeister Rudolf Gammer im Gespräch mit den OÖN. Er rechnet mit 300.000 bis 400.000 Euro Sanierungskosten, die Ausschreibungen und Anbote von Sanierungsunternehmen stehen aber noch aus.

Eine Schuldzuweisung gebe es derzeit keine. "Es schaut nicht gut aus, dass wir einen Zahler finden werden", sagt Gammer. Die Schule wurde 1983/84 errichtet, seither habe es keine Probleme gegeben. Bei der damals beauftragten Firma gab es zweimal einen Besitzerwechsel . Ein Rechtsanwalt, den die Gemeinde auf Anraten des Landes beauftragt hat, prüft, ob über die Gewährleistung noch Ansprüche an das Unternehmen gestellt werden können. Sollte das nicht der Fall sein, hofft die Gemeinde Stroheim auf großzügige Unterstützung von Landesseite. "Wir sind keine reiche Gemeinde, frei verfügbare Mittel haben wir nur zwischen 20.000 und 30.000 Euro", sagt Gammer.

Nach der Gemeindefinanzierung neu erhält Stroheim bei Projekten 74 Prozent Landeszuschuss. In diesem Fall wünscht sich der Bürgermeister einen höheren Anteil der Förderung. Gammer hofft jedenfalls, dass die Schule, die seit 2013 innen und außen generalsaniert wurde, bis zum Beginn des neuen Schuljahres wieder geöffnet werden kann. Dann werden nämlich die Räumlichkeiten im Untergeschoss des Kindergartens, wo derzeit drei Klassen provisorisch unterrichtet werden, für eine alterserweiterte Kindergartengruppe benötigt. Eine weitere Klasse ist im Sitzungssaal der Gemeinde untergebracht.

Der Unterricht für die 63 Schüler in den Ausweichquartieren funktioniere gut und gefalle auch den Kindern. So meinte ein Schüler zum Bürgermeister, er finde das Ausweichquartier im Kindergarten "super, weil es hier keine Glocke gibt und sich die Lehrer manchmal verspäten und wir dann eine längere Pause haben".

Verletzt wurde durch den Deckeneinsturz zum Glück niemand. Teile der Decke fielen am zweiten Jänner-Wochenende herunter, die Schule wurde danach sofort gesperrt.

