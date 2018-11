"Wir pflanzen eine Milliarde Bäume in der Sahara"

WELS. Unternehmer und Buchautor Karl-Heinz Land will die Welt retten.

Als IT-Unternehmer und Investor häufte der Kölner Karl-Heinz Land ein stattliches Vermögen an. Heute berät der Insider der digitalen Revolution und Buchautor unter anderem die deutsche Bundesregierung. Vor IT-Unternehmern und deren Mitarbeitern sprach er in der Vorwoche in Wels über seine Vision einer besseren Welt.

OÖN: Sie könnten schon längst auf der faulen Haut liegen und Ihren Wohlstand genießen.

Karl-Heinz Land: In dieser Situation war ich schon. Als ich bei Microstrategy ausgestiegen bin, lag der Aktienwert des Unternehmens bei 20 Milliarden Dollar, bei einem Umsatz von nur 150 Millionen Euro. Da wusste ich, dass ich raus muss. Das Ganze erschien mir zu crazy.

Was passierte dann?

Es passierte das Unvermeidliche. Es war um das Jahr 2000. Der Markt brach zusammen. Das Gute für mich: Ich hatte sechs Wochen vorher mein Aktienpaket verkauft. Der Konzernchef fand das nicht so lustig. Ich hatte aber alle gewarnt. ,Lasst uns um unser Geld in jeder Stadt der Welt ein Hochhaus kaufen’, sagte ich noch wenige Wochen vor dem Crash. Leider hat niemand auf mich gehört.

Wie hoch war zu dieser Zeit Ihr Vermögen?

Es war eine hohe zweistellige Millionensumme, die ich in Bäder, Fitnesscenter und ein neues Softwarehaus investierte. Ich war sozusagen ein Kriegsgewinner, hatte aber auch davor schon sehr gut verdient. Ich war ja lange Zeit bei Oracle, das 1986 bei meinem Einstieg noch ein kleines kalifornisches Start-up mit 300 Mitarbeitern gewesen ist. Heute arbeiten dort 150.000 Menschen.

Sie sind nach einer Weltreise mit Ihrer Frau zu Microstrategy zurückgekehrt. Warum das?

Irgendwann auf Bali rief mich der CEO an und sagte: ,Karl, es ist alles im Eimer. Du hattest Recht. Komm und hilf mir.’ Das habe ich auch getan. Ich musste die Belegschaft von 4500 auf 800 runterfahren. Das war übel. Ich habe junge und hoch talentierte Menschen entlassen müssen. So viele heulende Menschen habe ich in meinem Leben nie gesehen.

Heute sind Sie Buchautor und beraten die deutsche Bundesregierung. Was ist Ihre Botschaft?

Wir brauchen eine Vision für die Welt. Ich beschreibe das in meinem neuen Buch "Erde 5.0". Unser Leben ist so gut, weil wir vom Fortschritt des letzten Jahrhunderts profitieren. Die Nebeneffekte sind zu viele Autos, das CO2-Problem, der Klimawandel und das viele Plastik in den Weltmeeren.

Und wie wollen Sie die Welt retten?

Mit einem Projekt in der Sahara. Wir bauen dort einhundert Quadratkilometer Photovoltaik zur Stromerzeugung für E-Fuels und Meerwasserentsalzungsanlagen. Unser Marshallplan für Afrika sieht auch eine Aufforstung dieser Sandwüste mit einer Milliarde Bäume vor. Damit schaffen wir 30 Millionen Arbeitsplätze und stoppen die Migration.

