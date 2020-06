45-jähriger Vermisster aus Wels tot aufgefunden

Ein 45-jähriger, an der Huntington-Krankheit leidender Mann, der seit Donnerstag aus dem Wohnheim der Caritas in Wels abgängig war, ist am Dienstag tot aufgefunden worden. Wie die Polizei Donnerstagnachmittag in einer Aussendung mitteilte, kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die OÖNachrichten haben am Wochenende ausführlich über die Suchaktion berichtet - zum Archivbericht.

