Unsicherer Fahrstil verriet Drogenlenker

HÖRSCHING. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker fiel einer Polizeistreife durch seinen unsicheren Fahrstil auf. Bei der Kontrolle verhielt er sich dann auffallend nervös. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht.

Polizeikontrolle Bild: Symbolfoto: vowe

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 8 Uhr früh. Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land war mit seinem Pkw auf der Theninger Straße (B133) in Richtung B1 unterwegs. Eine Polizeistreife fuhr zufällig hinter dem Mann her und bemerkte seinen unsicheren Fahrstil.

Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle verhielt sich der 25-Jährige auffallend nervös. Ein Alkotest verlief negativ. Ein freiwilliger Drogenschnelltest bestätigte schließlich den Verdacht.

Bei der darauffolgenden klinischen Untersuchung wurde der 25-Jährige für Fahruntauglich erklärt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.

