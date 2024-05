Harte Bandagen: Welser Football-Verein droht mit Klage

Football ist ein harter Männersport. Verletzungen sind eher die Regel als die Ausnahme. Der Rettungswagen steht nicht umsonst am Spielfeldrand.

Harte Bandagen mussten die Welser Huskies zuletzt auch abseits des sportlichen Geschehens einstecken. Die neu gegründete Spielgemeinschaft Hertha Wels will den Pachtvertrag kündigen. Präziser formuliert: Der 2023 auf ein Jahr abgeschlossene Kontrakt soll nicht mehr verlängert werden. Die Huskies sind die mit Abstand größten Publikumslieblinge unter den Welser Sportvereinen. Zu jedem Heimspiel pilgern mehr als 1000 Zuschauer ins Stadion. Nun bangen die Footballer in der Mauth um ihr Aufenthaltsrecht.

Die Spielgemeinschaft argumentiert, dass mit der Gründung der geplanten Fußballakademie die Anzahl der bestehenden Fußballfelder nicht ausreiche. Die Huskies verweisen auf mündliche Zusagen des Fusionsvereins und der Stadtpolitik. "Ohne diese Versprechen hätten wir nie auf eigene Kosten investiert", sagt Obmann Mario Zottele. 40.000 Euro verschlang eine in Eigenregie errichtete Tribüne. 20.000 Euro macht der Verein als Nebenkosten geltend.

Den Sponsoren im Wort

"Wir sind unseren Sponsoren im Wort, die uns auch deshalb unterstützen, weil wir nach vier Jahren Wanderzirkus endlich eine adäquate Sportstätte gefunden haben." Wird mit der Hertha kein Kompromiss erzielt, stellt der Huskies-Obmann eine Klage in den Raum: "Wir schauen nicht mehr lange zu und lassen das Ganze im Ernstfall eskalieren", droht Zottele.

Die Stadtpolitik hatte den Konflikt der beiden Sportvereine nicht auf ihrer Rechnung. Man sei um Beruhigung bemüht, heißt es aus dem Magistrat. Heute um 8.30 Uhr treffen Vertreter der Huskies mit Bürgermeister Andreas Rabl und Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (beide FP) zusammen. Der Stadtchef und der Sportreferent wollen ausloten, wie man Obmann Zottele und seinen Stellvertreter ruhig stimmen kann. Am Gespräch teilnehmen wird auch Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer, der beim Huskies-Gameday am Samstag das Amt des Vereinspräsidenten übernommen hat. Bis dahin war der Anwalt und VP-Politiker für den Footballklub als ehrenamtlicher Berater in Rechtsfragen tätig.

Als gröberes Ungemach drohte, erklärte Rabl die Verhandlungen zur Chefsache. "Wir werden eine Lösung finden", sagt der Bürgermeister auf Anfrage der Welser Zeitung. Freilich müssten sich beide Seiten bewegen – die Huskies und die Hertha. Mit den Fußballfunktionären traf Rabl bereits vorigen Montag zusammen.

Die Hertha führt gegen den Verbleib der Huskies in der Mauth zwei Argumente ins Treffen: erstens die robuste Spielweise der Footballer, der das Hauptfeld nicht gewachsen sei, zweitens den erhöhten Bedarf an zusätzlichen Spielfeldern als eine Folge der neu gegründeten Nachwuchsakademie. Laut Oberndorfer gibt es genügend Spielfelder. Obmann Zottele hält das Platznot-Argument für einen Vorwand: "Die Fußballer müssen lernen, sich zu organisieren. Wann wo gespielt und trainiert wird, ist keine Wissenschaft", betont der Huskies-Obmann.

Rabl plant mit neuer Sportstätte

Da ein friedliches Miteinander fraglich erscheint, stellt Rabl den Bau einer neuen Sportstätte für die Welser Foot- und Baseballer in den Raum. Wo diese gebaut werden soll, steht noch in den Sternen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler