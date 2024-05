"Es ist ein Wettbewerb um den besten Nachwuchs feststellbar"

Viele Kanzleien versuchen, mit angehenden Juristen in Kontakt zu kommen und sie für Praktika in den Kanzleien zu begeistern.

Krise in der Bauwirtschaft, die Sanktionen im Zuge des Krieges in der Ukraine, die oft schwierige Nachfolgesuche in Unternehmen, die steigende Zahl an Insolvenzen: Das Tätigkeitsfeld von Oberösterreichs Wirtschaftsanwälten ist breit, die Themen, mit denen sie zu tun haben, sind vielfältig: Eine Auswahl der interessantesten Themen finden Sie nachfolgend.