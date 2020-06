Unfalllenker und Ersthelfer sind Führerschein los

Am Wochenende kam es zu zahlreichen schweren Verkehrsunfällen, besonders am sonnigen Samstag.

Eine 49-jährige Radfahrerin erlitt bei einem Sturz mit ihrem E-Bike auf der Großalm-Landesstraße in Altmünster (Bezirk Gmunden) schwerste Kopfverletzungen. Sie trug laut Polizei keinen Helm. Vor den Augen seines Bruders wurde ein 53 Jahre alter Radfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in St. Georgen bei Salzburg getötet. Der Autofahrer war alkoholisiert, als er den Zweiradfahrer aus dem Raum Eggelsberg erfasste. Der 53-Jährige wurde samt E-Bike durch die Luft geschleudert.

Auch zahlreiche Motorradfahrer waren auf den Straßen unterwegs. Ein 61-jähriger Linzer wurde bei einer Ausfahrt in Neustift im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) verletzt. Er streifte in einer Kehre die Leitplanke, stürzte und schlitterte gegen eine Steinmauer. Schwere Verletzungen erlitt auch ein 71-jähriger Biker, der in Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) von einem entgegenkommenden Auto gerammt wurde. Der 29-jährige Autofahrer war zuvor von einem entgegenkommenden Bus abgedrängt worden, der gerade einen Radfahrer überholen wollte.

Gleich vier Verletzte forderte ein Frontalzusammenstoß in Bad Mühllacken (Bezirk Urfahr-Umgebung). Ein 19-Jähriger dürfte beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Wagen eines 45-Jährigen übersehen haben. Die beiden Lenker und zwei Jugendliche wurden verletzt.

Zwei Führerscheine kassiert

Besonders kurios waren die Umstände eines Unfalls im Mühlviertel: Nachdem ein 24-jähriger Linzer einen Unfall hatte, wurde nicht nur ihm, sondern auch seinem Ersthelfer der Führerschein abgenommen. Der junge Mann kam in St. Thomas am Blasenstein (Bezirk Perg) von der Straße ab, sein Auto landete auf dem Dach. Ein 21-Jähriger kam als Erster an die Unfallstelle und half dem Verletzten. Doch sowohl der Unfalllenker als auch sein Helfer waren so stark alkoholisiert, dass sie ihren Führerschein abgeben mussten.

