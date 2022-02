Sturmwarnung für Oberösterreich, Alarmstufe Rot in Deutschland

Stürmische Tage mit Orkanböen von bis zu 100 Km/h – im Gebirge sogar mehr – stehen bevor. Ursache ist eine Westwetterlage, die auch Regenschauer mit sich bringt und für einen regen Wechsel zwischen Wolken und Sonnenschein verantwortlich ist.

Am Donnerstag nimmt der Wind ab Mittag Fahrt auf und wird im Verlauf des Nachmittags stärker. "Der Donauraum und das Mühlviertel sind am stärksten betroffen", sagt Meteorologe Alexander Ohms von der ZAMG. Im Alpenvorland sind die Böen mit 70 bis 80 km/h etwas schwächer. Dort können die Tageshöchsttemperaturen sogar 17 Grad erreichen.

Die Ferien starten stürmisch

Am Freitag dreht der Wind von West auf Süd-Ost und flaut vorerst ab, es wird freundlicher. Morgentemperaturen: ein bis sechs Grad, am Nachmittag bis zu 14 Grad. Erst am Samstag wird der Westwind wieder stärker mit Spitzen von bis zu 60 km/h. Die Schneefallgrenze liegt bei 900 bis 1000 Metern. Der Sonntag bringt dichte Wolken, im Mühlviertel kann es regnen bzw. in höheren Lagen auch schneien. Am Abend wird es wieder stürmischer. "Zum Skifahren eignet sich der Sonntag aber noch", sagt Ohms.

Nicht so aber die ersten beiden Ferientage. Am Montag und Dienstag fegen wieder orkanartige Böen mit 100 km/h über Oberösterreich hinweg. "Bei diesen Geschwindigkeiten werden wohl kaum Lifte mehr in Betrieb sein", vermutet Ohms. Erst am Mittwoch soll sich das Wetter wieder beruhigen.

Sturmflut und geschlossene Schulen in Deutschland

Alarmstufe Rot gilt wegen der aktuellen Wetterlage auch bei unseren deutschen Nachbarn. "Zwei Orkantiefs sorgen ab der Nacht auf Donnerstag bis zum Samstag für eine ausgewachsene Unwetterlage in Deutschland", teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Für ganz Deutschland gilt eine Sturmwarnung, für Nord-, Ost- und Mitteldeutschland sowie den Alpenrand wurde Alarmstufe Rot ausgegeben.

Erwartet werden Windgeschwindigkeiten von 80 bis 110 km/h. An der Nordsee droht zudem eine schwere Sturmflut. Das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor Hochwasser an der ostfriesischen Küste, an der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet vor Hochwasser bis zu 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Im Hamburger Elbegebiet könnte Hochwasser 1,5 bis 2 Meter über das mittlere Hochwasser eintreten.

In Nordrhein-Westfalen fällt am Donnerstag wegen der Wetterprognose sogar der Unterricht aus. Die Schulen bleiben zu, an die Eltern wurde appelliert, Kinder zu Hause zu betreuen.