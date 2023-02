World-Tour-Profi verstärkt Hrinkow

Dominik Hrinkow ist auf dem Transfermarkt ein Coup geglückt, wie er bei der traditionellen Teampräsentation vor Beginn der Radsaison in der Steyrer Stadthalle bekannt gab. Der Italiener Edward Ravasi (28) streift heuer im Kader des Steyrer Rennstalls das grüne Trikot von Hrinkow Advarics über.

"Die Verpflichtung von Edward ist ein Meilenstein in unserer Teamgeschichte", sagte Hrinkow bei der Präsentation. Ravasi ist ehemaliger World-Tour-Profi und war zwei Jahre beim Team Lampre-Merida und vier Jahre beim Team UAE Emirates unter Vertrag. Die vergangenen zwei Jahre bestritt er für das spanische Pro-Team EOLO-Kometa, an dessen Spitze zuvor Alberto Contador 2010 zum Gesamtsieg der Tour de France und 2011 des Giro d’Italia fuhr. Die Referenzadresse wird lediglich dadurch getrübt, dass Contador später wegen eines positiven Dopingbefundes alle Titel aberkannt wurden, was aber weit vor Ravasis Zeit bei den Spaniern geschah.

Mit Riccardo Verza verpflichtete Hrinkow einen zweiten Italiener, der neben dem Wiener Stefan Kovar und dem 26-jährigen Johannes Rechenauer ein Neuzugang ist.

Erfolge im vergangenen Jahr geben Hrinkow Anlass, mit Zuversicht auf das bevorstehende Rennjahr zu blicken. Rainer Kepplinger wurde von der Stadt Steyr als Vize-Staatsmeister im Einzelzeitfahren geehrt, Daniel Eichinger als Vize-Staatsmeister im Kriterium sowie Marvin Hammerschmid als Landesmeister.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer