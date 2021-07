VP startet in den Wahlkampf: Kirchdorf als Vorbildregion, Steyr als Vorreiter

Er hoffe, dass sie bald vom neuen VP-Büro ins Bürgermeisterbüro im Steyrer Rathaus übersiedeln werde, scherzte VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer gestern bei der Präsentation der türkisen Kandidaten der Region für die Landtagswahl am 26. September in Richtung der Steyrer Stadtparteiobfrau Judith Ringer. Dann aber waren jene an der Reihe, die für die VP in den Bezirken Kirchdorf, Steyr-Land und Steyr-Stadt im Herbst die Kohlen aus dem Feuer holen sollen.

Mit Landeshauptmann Thomas Stelzer steht die Nummer eins im Wahlkreis Traunviertel zwar längst fest, dahinter hält als Nummer zwei der Steinbacher Bürgermeister und VP-Klubobmann Christian Dörfel die Zügel in der Region fest in der Hand. Er will den boomenden Bezirk Kirchdorf als prosperierende Region weiterentwickeln. Hier gebe es trotz Coronakrise Vollbeschäftigung dank international erfolgreicher großer Arbeitgeber und vielen starken Klein- und Mittelbetrieben: "Unser Bezirk ist eine Naturregion für Arbeit, Wirtschaft und Freizeit, eine Vorbildregion, in der wir gerne leben."

Der Erhalt der bäuerlichen Familienbetriebe und regionalen Produzenten ist der Maria Neustifter Landwirtin, Lehrerin und Landtagsabgeordneten Regina Aspalter ein Anliegen: "Wir setzen Nachhaltigkeit um." Passende Rahmenbedingungen für die Transformation der Automobilbranche fordert die Steyrerin Julia Granegger: "Steyr muss Vorreiter für zukunftsfähige Technologien werden."