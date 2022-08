Vorwärts empfängt GAK

Im Frühjahr war der 3:2-Heimsieg gegen den GAK eines der stärksten Saisonspiele des SK Vorwärts. Auch wenn die Mannschaft mittlerweile viele neue Gesichter hat, hoffen die Fans am Sonntag, 10.30 Uhr, beim Heimspiel gegen die Grazer auf eine Wiederholung. Trainer Daniel Madlener muss weiter auf den verletzten Noah Bitsche verzichten. Diese Woche wurde vor allem am Spiel gegen den Ball geübt. "Wir müssen in allen Phasen des Spiels die Bereitschaft zeigen, gemeinsam gegen den Ball zu arbeiten", sagt der Vorarlberger.

Der Verein möchte auch abseits des Rasens ein Fußballfest bieten. Gastro-Chef Stefan Langbauer und sein Team bereiten ein Grillbuffet vor. Außerdem werden in der Halbzeit T-Shirts unter das Publikum gebracht. Frauen- und Mädchen-Teams mit mindestens elf Personen haben nach Voranmeldung beim Verein freien Eintritt. (mini)