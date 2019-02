Vormärz spricht, aber erst am 15. März in der HAK

STEYR, WOLFERN. Der Kabarettist gastiert in seiner alten Schule.

Kabarettist Rudi "Vormärz" Schöller Bild:

Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass sich der im Wolferner Ortsteil Losensteinleiten aufgewachsene, später dann in Steyr zur Schule gegangene, nun in Wien lebende Rudi Schöllerbacher seiner Wurzeln erinnert. Einige davon sind in der Handelsakademie zu finden, daher zieht es ihn, der als Kabarettist Rudi Schöller und als des Kaisers stummer Diener "Vormärz" Karriere gemacht hat, immer wieder einmal dorthin zurück. So etwa bei der 50-Jahr-Feier der Schule im Jahr 2012 oder im Vorjahr bei der Coming-Home-Night.

Heuer wird dies am 15. März um 19 Uhr sein, als Ort der Handlung wurde der rund 300 Gäste fassende Festsaal der HAK Steyr auserkoren. "Vormärz spricht" nennt sich sein Erfolgsprogramm, mit dem der Kabarettist in seiner alten Heimat den einen oder anderen Lacher ernten will. Organisiert wird der Kabarettabend von den Schülern des "Smart"-Zweiges der HAK Steyr und vom Verein "Friends of HAK". Und weil die Veranstaltung nicht nur unter der Regie von Schülern durchgeführt wird, sondern weil es für Rudi Schöller, der im Jänner bei "Was gibt es Neues?" sein Debüt gab, auch etwas zu feiern gibt, hat der Ex-Wolferner spontan seinen Auftritt zugesagt: Immerhin hat er an der HAK in der 5A im Jahr 1994, also vor exakt 25 Jahren, noch als Rudi Schöllerbacher maturiert. "Und wir haben natürlich immer eine große Freude, wenn unsere Absolventen an die Schule zurückkommen und sich an die alte Zeit erinnern", sagt HAK-Direktorin Ute Wiesmayr.

Als Eintritt für diesen Kabarettabend verrechnen die Schüler günstige 15 Euro, der Kartenverkauf läuft über die Schule. Infos telefonisch unter 07252/52649 oder office@hak-steyr.at

Rudi Schöller: "Vormärz spricht", Freitag, 15. März, 19 Uhr, Festsaal der HAK Steyr

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema