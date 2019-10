Unfassbar: 57-Jähriger raste mit 212 km/h durchs Hamet

Ein Autorowdy wurde Freitagnacht von Polizisten der Landesverkehrsabteilung aus dem Verkehr gezogen. Ein 57-jähriger Neuhofner hatte es in seinem 3er BMW wohl ein wenig zu eilig gehabt und war am Beginn des Hametwaldes auf der Voralpen Straße (B122) in Richtung Bad Hall mit unfassbaren 212 km/h in eine Radarkontrolle geraten. Erlaubt sind hier 100 km/h, der Raser war also mehr als doppelt so schnell unterwegs.

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung des Neuhofners auf und konnten ihn stoppen. Dem 57-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Der Mann wurde der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land angezeigt.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at