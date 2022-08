Mehrere Feuer gelegt: Suche nach Brandstifter in Steyr

Begonnen hat die Serie in der Keplerstraße 1 um 13.10 Uhr. Drei Mal brachte der Unbekannte einen Briefkasten zum Brennen, indem er Papier in den Schlitz steckte. Auch Müll zündete er bei drei Containern an. Der Brandstifter war bis in die Abendstunden aktiv, zuletzt um 21.10 Uhr.

Glücklicherweise haben Hausbewohner das Feuer rasch bemerkt. So konnten es die alarmierten Feuerwehrleute rasch löschen. "In zwei Fällen griffen die Anzeiger selbst zum Feuerlöscher, um Schlimmeres zu verhindern", heißt es am Dienstagmorgen von der Polizei. Die Inspektion Steyr Stadtplatz bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4146-100.