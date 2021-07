Steyr: Neuer McDonalds eröffnet

Nur knapp fünf Monate dauerte es, bis aus der ehemaligen Kartbahn in der Marlen-Haushofer-Straße ein neues Restaurant entstand. Seit vergangenen Montag hat Steyr nun wieder offiziell zwei McDonald’s-Filialen. Das Restaurant am Tabor ist nur eines von elf, das von McDonald’s Österreich selbst geführt wird. 50 neue Arbeitsplätze sind damit verbunden.

Als „einen guten Tag“ bezeichnete Bürgermeister Gerald Hackl den Spatenstich im März dieses Jahres. Und auch der Eröffnung fehlte es nicht an prominenten Namen der Stadt: Neben den Vizebürgermeistern Helmut Zöttl und Markus Vogl, den Landtagsabgeordneten Regina Aspalter und Evelyn Kattnigg, waren auch Vorwärts-Präsident Reinhard Schlager und dessen Vize Michael Obermaier zu Besuch.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Restaurant hier in Steyr planmäßig eröffnen können. Wir investieren als Gastgeber ganz bewusst in die Stadt Steyr und schaffen neue Arbeitsplätze in der Region“, sagte Michael Öhler, Director Operations bei McDonald’s Österreich.