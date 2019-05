Schachschlacht mit viel Musik

Die Musik-NMS Steyr macht sich wieder daran, jene Bretter zu erobern, die die Welt bedeuten. Die Schüler der beiden dritten Musikklassen zeigen im Alten Theater das Jugendmusical "Schach 2.0". Dabei werden die Figuren des Denksportspiels lebendig und umgehend in eine abenteuerliche Geschichte verwickelt. Die Premiere des Stücks ist bereits heute Donnerstag, 23. Mai, um 19.30 Uhr. In der Folge stehen bis Montag, 27. Mai, weitere fünf Aufführungen auf dem Programm, jeweils um 19 Uhr, am Samstag zusätzlich um 15.30 Uhr.

In dem bewegten Stück geraten die beiden Königskinder Lund und Zero zwischen die Fronten zweier Mächte, die gegeneinander ankämpfen. Im Königreich der Weißen bahnt sich überdies ein Bauernaufstand an. Der König ist schwach, die Königin hingegen herrschsüchtig und zynisch obendrein. Klar ist, dass das schwarz-weiße Abenteuer auf dem überdimensionierten Schachbrett mit viel bunter Musik veredelt wird.

Karten können noch in der Musik-NMS bestellt werden: Telefon: (07252) 53073-21.