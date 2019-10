Rallye-Legenden duellierten sich auf dem Golfplatz

„Einst wurde in der Gegend um Windischgarsten um Sonderprüfungszeiten gekämpft, dieses Mal war es ein Kampf von Loch zu Loch“, sagte Sigi Schwarz schmunzelnd. Besondere Klasse bewies Christoph Dirtl. Der Rallye-Staatsmeister der Gruppe A aus dem Jahr 1991 verwies in der Gesamtwertung Sepp Haider auf Rang zwei. Der 66-Jährige gewann 1988 mit der Neuseeland-Rallye einen Weltmeisterschaftslauf und steht im Golf bei Handicap 6. Dritter wurde Franz Wittmann jun., ehemals Pilot in der Rallye-Europameisterschaft.

Die Siegesfeier fand im Gasthaus Kaiserin Elisabeth in Steyrling statt. Nachwuchs-Ass Simon Wagner überreichte die Preise. Mit dabei waren unter anderen auch Raphael Sperrer, Rundstrecken-Legende Walter Penker und „Rallye-Doc“ Helmuth Czekal.