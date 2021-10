Pizzen als ein Symbol der Partnerschaft

STEYR. Ihre Kreativität in der Küche war bei der Pizza-Challenge der Erasmus Plus Days 2021 gefragt, an der Schüler aller 80 für das Erasmus+-Programm akkreditierten Schulen teilnehmen durften. Unter diesen befindet sich auch das BRG Michaelerplatz Steyr, die diese aufwendige Zulassung bereits im ersten Anlauf erhielt. Die Aufgabe lautete, eine Pizza in Form eines EU-Landes zu backen und die Bilder auf Facebook und Instagram zu posten. Am Steyrer Gymnasium entschied man sich für die Pizzen "Österreich" und "Deutschland".

"Unsere Schüler der 5. Klassen, das waren Caro, Peter, Julian, Juliane und Moritz, wollten mit dieser Formgebung Werbung für unsere Schulpartnerschaft mit der Schule in Plauen im sächsischen Vogtland machen", sagt BRG-Direktor Gerald Bachmayr, "alle fünf Schüler besuchten bereits im Jahr 2019 unsere Partnerschule in Deutschland."

Unterstützt wurden die Pizzabäcker des BRG von Philipp Engelmann, dem Regional General Manager bei L’Osteria Steyr und Linz, der spontan die Küche der L’Osteria Steyr zur Verfügung stellte und auch handwerklich bei der Herstellung der Länderpizzen unter die Arme griff. Von schulischer Seite koordiniert wurde die Aktion, bei der es Reisegutscheine und weitere Preise zu gewinnen gibt, von Eva Schmidthaler, die beim BRG die Projektleiterin für das Erasmus-Programm ist.

Die Einreichfrist endet am Sonntag, danach werden die österreichweiten Gewinner gekürt.