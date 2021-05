Polizei löste Geburtstagsfeier in Steyr auf

Die Beamten waren wegen lauter Musik in dem Hinterhof eines Mehrparteienhauses am Samstag gegen halb acht Uhr abends verständigt worden. Im Hinterhof der Johannesgasse angekommen trafen die Polizisten auf zwölf Personen, die in einem Garten unweit eines im Vorjahr zu zweifelhafter Bekanntheit gekommenem Lokals an der Pachergasse lautstark eine Geburstagsparty feierten. Da einige der aus Steyr und Bad Hall stammenden Partygäste aggressiv reagierten, mussten weitere Polizeistreifen angefordert werden.

Um kurz vor 20 Uhr wurde die Feier schließlich endgültig aufgelöst, die Teilnehmer der Party wurden angezeigt.