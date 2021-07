Nußbach wird im September zum Nabel der Faustballwelt

Mit mittlerweile fünf Staatsmeistertiteln in Halle und Feld zählen die Damen von Union Haidlmayr Schwingenschuh Nußbach seit Jahren zum Feinsten, was Österreichs Faustball zu bieten hat. Im Herbst wollen sich die Kremstalerinnen auch als perfekte Gastgeberinnen etablieren: Mit Unterstützung von Raiffeisen Region Kirchdorf geht am 18. und 19. September erstmals das Bundesliga-Final3 für Frauen wie Männer in Nußbach über die Bühne.

Für das "Finale dahoam" sind die Schützlinge von Trainer Marco Salzberger, der auch OK-Chef des Events ist, zwar noch nicht fix qualifiziert, die Titelverteidigerinnen aus dem Kremstal sind als ungeschlagener Sieger des Bundesliga-Grunddurchgangs aber optimistisch, dass sie den direkten Finaleinzug schaffen: Sie müssen nur noch das K.-o.-Duell gegen den sechstplatzierten Ex-Serienmeister aus Arnreit gewinnen, dann wäre vor eigenen Fans der sechste Meistertitel zum Greifen nah.

Die Planungen für diese Endrunde in Nußbach haben bereits vor bald zwei Jahren im September 2019 begonnen. Aufgrund der Corona-Pandemie fiel dann das Bundesliga-Finale aber ins Wasser. Nun gibt es zum zweiten Mal die Chance, dass die gesamte – zumindest heimische – Faustballwelt auf Nußbach blickt. Mit umfangreichem Rahmenprogramm, "Players Party" am Samstag und Frühschoppen am Sonntag sollen die Fans ins Kremstal gelockt und die Tribünen gefüllt werden. Und mit Raiffeisen wurde auch ein potenter Titelsponsor für diesen Großevent gefunden.

"Unser Ziel war immer, eines der besten Final3 zu veranstalten, die es je gegeben hat. Daran arbeiten wir auch weiterhin und wollen unseren Gästen ein Wochenende voller Unterhaltung und gutem Sport bieten", sagt Salzberger, der die Marschroute vorgibt. Mit dem Ticketvorverkauf wurde bereits begonnen, ein elfköpfiges OK-Team und zahlreiche Helfer wollen im September ein unvergessliches Faustballfest folgen lassen.

Weitere Infos & Tickets: www.final3.union-nussbach.at