Milot ist nicht Co-Trainer

Mit dem Heimderby gegen die LASK Juniors beginnt heute um 18.30 Uhr die Trainerära Daniel Madlener beim SK Vorwärts Steyr. Nicht mehr an Bord wird Ex-Trainer Andreas Milot sein. Er hätte ursprünglich Madleners Co werden sollen. Das Präsidium wird in den kommenden Tagen Gespräche mit Milot über dessen Zukunft führen.

Zeitgleich mit den Rot-Weißen bittet Amstetten zum Heimspiel. Gegner im ersten Match ohne den zum GAK gewechselten Torjäger David Peham ist Lafnitz.