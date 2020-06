Kunstverein setzt mit Ausstellung über "die Zeit" fort

Unter diesem Titel treten die Künstlerinnen Marie Ruprecht, Antonia Riederer und als Gast Gabriele Kutschera als "Kunstsalon" gemeinsam auf, um in die "Tiefe existenzieller menschlicher Befindlichkeit" einzuführen. In diesem Zusammenhang widmen sich die Künstlerinnen besonders dem Phänomen der Zeit. Zeit werde mitunter verschieden wahrgenommen, nicht nur mit der Präzision eines Uhrwerkes, heißt es in der Ankündigung. Langsamkeit etwa werde vom strebenden, erfolgshungrigen Menschen als Hemmnis empfunden, als ein nicht duldbares Versäumnis und Ärgernis. Dagegen stellt der "Kunstsalon" die "Rückeroberung der Muße" und fordert die Wahl der "richtigen Geschwindigkeit".

