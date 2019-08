Kunst mit Kreide: Zwei Tage wird auf der Straße gemalt

Diese Kooperation der Stadt Amstetten mit der Kunstinitiative Amstetten (KIAM) soll auf das im kommenden Jahr geplante große "Urban Art Festival" einstimmen und vorbereiten. Die Planung dafür ist bereits im Endstadium.

Unter der Leitung von Clemens Benzing, Organisator des "Streetart Festivals Blumberg", und Anton Göstl, erfahrener Straßenmaler, findet am Hauptplatz in Amstetten der Kick-off-Workshop statt. Die Techniken der Straßenmalerei mit Kreide sind am ehesten mit jenen der Pastellkreidemalerei vergleichbar. Im Rahmen des Workshops wird der Bildaufbau von der Skizze bis zum fertigen Werk auf der Straße unter Anleitung ermöglicht. Tipps und Tricks erfahrener Straßenmaler sollen zu einem perfekten Ergebnis verhelfen. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

"Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, Hobbykünstler oder akademische Maler, jung oder alt, beim Workshop sind alle willkommen", sagt Kulturstadträtin Elisabeth Asanger.

Der Workshop startet am ersten Tag mit einer kurzen Einführung in die Kunst der Straßenmalerei in der KIAM-Galerie. "Nach der Besprechung der Projekte durch Anton und Clemens sowie dem Anlegen der Arbeiten kann es schon losgehen", erklärt Susanne Schober, die für das Projekt hauptverantwortlich ist.

Die Größe jedes Bildes wird rund zwei mal zwei Meter betragen. Es besteht die Möglichkeit, alleine oder in Kleingruppen an einem Bild zu arbeiten und Skizzen, Ausdrucke oder bestehende Kunstwerke als Vorlage zu verwenden. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings wird ein Materialbeitrag von 30 Euro pro Werk eingehoben.

Infos und Anmeldung bis spätestens 16. September per E-Mail an: susanneschober@aon.at, oder per Tel.: 0664/73551870