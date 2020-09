Ihr Top-Künstler beim Music Award Steyr? Stimmen Sie ab

STEYR. Das habe alles übertroffen, was er sich vor dem Start des Music Award Steyr (MAS) erwartet hatte, sagt Tobias Kammerhofer, gemeinsam mit Günther Stöffelbauer der "Erfinder" dieses von den OÖN unterstützten Bewerbes für Musiker aus dem Raum Steyr ist. 17 Bands und Musiker haben eigene Musikstücke eingereicht, noch bis 11. Oktober kann auf nachrichten.at/steyr für seinen Favoriten abgestimmt werden.

OÖN: Haben Sie dieses große Interesse am MAS erwartet?

Kammerhofer: Steyr ist klein, aber ich habe gehofft, dass wir zumindest fünf Bewerber finden. Nun sind es 17 geworden, das ist unglaublich. Das zeigt, was durch Zusammenarbeit möglich wird.

Wie geht es beim MAS weiter?

OÖN-Leser können noch bis Sonntag, 11. Oktober, abstimmen, danach folgt ein Jury-Voting, das zu 30 Prozent in die Wertung einfließt. Die Jury besteht aus Kurt Daucher vom Akku, Kabarettistin Pili Cela und dem Musiker Wolfger Buchberger. Die Prämierung findet dann am 16. Oktober statt, allerdings ist aufgrund der Corona-Maßnahmen der Ort noch offen.

Gibt es einen persönlichen Favoriten?

Mein Musikgeschmack reicht von Rock über Deutsch-Rap, Pop und sogar Swing. Je nach Stimmung. Fast alle Stilrichtungen sind beim MAS zu finden. Drei, vier Bands taugen mir wirklich sehr, aber ich finde alle Einreichungen toll. Absolut hörens- und sehenswert.

Zum Beispiel?

Etwa das Video von Roadhouse 44 finde ich genial, damit hätte ich beim MAS nicht gerechnet – wie originaler Blues-Rock aus Amerika, transferiert in die Region Steyr-Enns. Oder der Beitrag von "I Am Luz&NBTS", Lukas Michlmayr und Elias Schwaiger aus Aschach und Losenstein. Die beiden 17- und 18-Jährigen haben mit ihrem Song "One Last Chance" ein tolles Debüt hingelegt.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at