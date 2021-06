"Gegenstimme": Thomas Arzt liest im Steyrer Culturcontainer

Thomas Arzt, Theatermacher und Autor aus Schlierbach, präsentiert morgen, 25. Juni, ab 19.30 Uhr im Museum Arbeitswelt seinen ersten Roman "Die Gegenstimme". Begleitet wird er dabei kongenial vom Steyrer Ausnahmemusiker Paul Schuberth. Bei Schönwetter findet die Lesung im Culturcontainer am Vorplatz des Museums Arbeitswelt statt. Der Eintritt sind freiwillige Spenden.

Gegen den "Anschluss"

Zum Inhalt: Der Student Karl Bleimfeldner kehrt im April 1938 in seinen Heimatort zurück, um gegen den "Anschluss" an Hitlerdeutschland zu stimmen. Allerdings als Einziger im Dorf.

Die riskante Tat bleibt nicht ohne Folgen im politisch aufgehetzten Landstrich. Gerüchte werden laut. Die Familie verstummt. Eine Handvoll Übermütiger bricht auf, um den Verräter im Wald zu stellen.

Wie durch ein Brennglas nimmt Thomas Arzt in "Die Gegenstimme" die 24 Stunden des 10. April in den Blick, an dem sich die nationalsozialistische Machtübernahme in Österreich vollzog. Vielstimmig und eindringlich schildert er die Geschichte seines eigenen Großonkels – als fieberhaft rastlose Erzählung über Mitläufertum, Feigheit, Ausweglosigkeit, Fanatismus und Widerstand.

Arzt zählt zu den meistgespielten zeitgenössischen Dramatikern Österreichs. "Die Gegenstimme" ist der erste Roman des gebürtigen Schlierbachers. Musikalisch begleitet wird er dabei in Steyr vom Akkordeonspieler Paul Schuberth.

Die Veranstaltung findet auf Basis der aktuell gültigen Covid-Öffnungsverordnung statt. Anmeldung sowie Sitzplatzreservierung ist über den neuen Online-Shop (www.museum-steyr.at/shop) oder telefonisch unter 07252 77351-0 möglich.