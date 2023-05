FH: Regina Prankl ist neue Chefin der Physiotherapie

Ihre Nachfolgerin ist Regina Prankl, eine erfahrene Physiotherapeutin und langjähriges Mitglied des Lehr- und Forschungspersonals am Studiengang.

Seit dem Jahr 2010 bietet die FH Gesundheitsberufe OÖ das Bachelor-Studium Physiotherapie in Linz, Steyr und Wels mit in Summe 96 Studienplätzen pro Jahr an. Eckerstorfer hatte seither die Standortleitung inne, zuvor war sie mehr als zehn Jahre Direktorin an der damaligen Akademie für Physiotherapie.

Prankl ist seit 13 Jahren hauptberuflich am Studiengang Physiotherapie in Steyr tätig. Davor war sie viele Jahre als Lehrtherapeutin an der damaligen Akademie für Physiotherapie in Steyr sowie stellvertretende Direktorin. Sie studierte „Muskuloskelettale Physiotherapie“ an der Donau Universität in Krems, absolvierte die Sonderausbildung für Lehrende im gehobenen medizinisch-technischen Dienst und arbeitete als freiberufliche Physiotherapeutin in Steyr.

Prankl ist die Weiterentwicklung des Berufsbildes der Physiotherapeuten ein großes Anliegen. Sie war daher auch Mitglied im Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Manuelle Therapie und Vertreterin von Österreich in der Education Matters Working Group der World Confederation für Physical Therapy. Die interdisziplinäre Mitarbeit an zahlreichen nationalen und internationalen Forschungsprojekten runden die hohe Qualifikation Regina Prankls ab.

