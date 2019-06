Feuerwehren lieferten sich flotte Duelle

Schweißtreibend verlief das Wochenende auf dem Sportplatz des USV St. Ulrich für rund 1800 Feuerwehrkameraden. Insgesamt 97 Jugendgruppen und 99 Aktivgruppen begeisterten an zwei Tagen mit ihren Topleistungen beim von der FF Ebersegg unter Kommandant Peter Fößl organisierten Bezirksbewerb Steyr-Land die zahlreichen staunenden Zuschauer. Höhepunkt des Bewerbes war für diese der Parallelstart der besten Gruppen des Bezirks am Ende der Veranstaltung.

"Man merkt am Einsatz bei diesem Bewerb, dass die Jugendarbeit in den vergangenen Jahren deutlich intensiviert wurde", sagt Feuerwehr-Sprecher Christoph Hochstrasser, der auch das selbst nach internationalen Maßstäben hochklassige Duell um die Tagesbestzeit zwischen den Gästen von Weeg 2 aus dem Bezirk Grieskirchen und den beiden Gruppen von Schweinsegg-Zehetner hervorhob: "Am schnellsten war letztendlich Weeg in unglaublichen, fehlerfreien 28,57 Sekunden vor den Bezirkssiegern Schweinsegg-Zehetner 4 in 28,81 und Schweinsegg-Zehetner 1 in 29,52."

Die Bezirksliga entschieden Schweinsegg-Zehetner 1 in Bronze und Schweinsegg-Zehetner 2 in Silber für sich, in der 1. Klasse siegte in Bronze und Silber die Gruppe Mitteregg-Haagen 1 mit einer Löschangriffszeit von nur 32,70 Sekunden in Bronze. Die Wertung der 2. Klasse ging an Sand 1 in Bronze, in Silber gewann hingegen Garsten 2. Bei den Gästegruppen siegte in Bronze Weeg 2, in Silber war Rutzenmoos 3 aus dem Bezirk Vöcklabruck mit 34,12 Sekunden erfolgreich. Die Bezirkswertung Steyr-Land holte sich Schweinsegg-Zehetner in der Bezirksliga, Mitteregg-Haagen 1 in der 1. Klasse und Adlwang 1 in der 2. Klasse.

Die Bezirks-Jugendbewerbe gewannen Waldneukirchen 1 in Bronze und Sand 1 in Silber. In der 1. Klasse nahmen in Bronze Adlwang 1 und in Silber Maria Neustift-Hofberg 1 die Siegertrophäen mit nach Hause. Die Tageswertung der 2. Klasse entschied Lindau-Neudorf 1 in Bronze und Silber für sich und zementierte somit auch den Aufstieg in die 1. Klasse. Bei den Gästen konnte Wagenhub 1 beide Trophäen für Bronze und Silber erringen.

In der Bezirkswertung siegte Waldneukirchen 1 in der Bezirksliga, Adlwang 1 in der 1. Klasse und Lindau-Neudorf 1 in der 2. Klasse.