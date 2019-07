Auf dem Erdkurs spritzt der Schweiß

Bereits zum vierten Mal tourt die Pumptrack Series heuer durch Österreich, zwei der drei noch ausstehenden Bewerbe finden in Oberösterreich statt. Der nächste steht morgen, Samstag, ab 14 Uhr auf dem Erdkurs im Bikepark Wurbauerkogel in Windischgarsten unter dem Motto "Pump the Trailogie" auf dem Programm. "Pumptracks erleben in der Bike-Szene einen enormen Hype", sagt Thorsten Schmitz, leidenschaftlicher Downhiller und Intersport-Geschäftsführer. Hier werde für jedes Alter, von Kindern bis zu Erwachsenen, perfekter Rad-Spaß geboten. Teilnehmen können vom Kleinkind mit dem Laufrad über Jugendliche bis hin zu Hobbyfahrern und Semiprofis alle, die Freude daran haben, ihr Fahrtechnik-Können im kurvigen Pumptrack unter Beweis zu stellen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Windischgarsten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.