Amstetten Thunder lag bereits 14:0 in Führung

Die Gäste waren auch noch ohne Sieg in der American Football League (AFL), weshalb sich die Wienerwald Amstetten Thunder gegen die Steelsharks aus Traun durchaus etwas ausrechnen durften: Schlussendlich ging die Kalkulation bei einem Score von 35:47 (14:7/0:7/14:19/7:14) noch nicht auf.

Dabei hatten die Thunder erstmals in ihrer Karriere ein Bundesligaspiel über weite Strecken dominiert und lagen auch bereits14:0 in Führung. Das Publikum im Umdasch-Stadion war begeistert, man konnte den ersten AFL-Sieg förmlich schon riechen. Doch die Gäste kamen zurück, stellten bis zur Pause auf 14:14, gingen im dritten Quarter in Führung und gaben diese auch nicht mehr aus der Hand.