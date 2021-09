Amstetten besiegte Meister Blau-Weiß nach Elfmetertor

Die Gastgeber kauten auch einige Zeit, um ihn zu verdauen: Gleich in der dritten Minute musste Tormann Dennis Verwüster aus kurzer Distanz vor Stefano Surdanovic all sein Können aufbieten, damit die Amstettner nicht von Beginn an einem Rückstand nachlaufen mussten. Aber dann wurden auch die Mostviertler hungrig. In der 32. Minute dribbelte Musa Alli wieder einmal die gegnerische Hinterelf aus, seinen Flachschuss wehrte Schmid mit dem Fuß ab. In der 42. Minute konnten die Linzer Stefan Feiertag im Strafraum nur noch mit einem Foul stoppen, Peter Tschernegg verwandelte den Penalty sicher zum 1:0-Endstand. Was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Denn Blau-Weiß lief noch mächtig gegen die Niederlage an. (feh)