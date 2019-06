Agrarpreis für "Biokeiwi"

Der oberösterreichische Agrarpreis 2019 in der Kategorie "Innovation und Marketing" geht heuer an die regionale Vermarktungsinitiative Jungrindfleisch mit dem prägnanten Namen "Biokeiwi".

Die in Großraming beheimatete Initiative erhielt heuer einen der drei Hauptpreise, mit dem zum zehnten Mal Projekte ausgezeichnet wurden, die ein positives und innovatives Bild der Land- und Forstwirtschaft vermitteln. Hintergrund des Projektes des Vereins Nahtur ist der Aufbau einer gemeinsamen Vermarktung und Marke für Jungrinder aus biologischer und tierfreundlicher Produktion. Dazu kooperieren vier landwirtschaftlichen Betriebe, erhöhen die Wertschöpfung aus Mutterkuh-Haltung in der Nationalpark Kalkalpenregion und halten die Kulturlandschaft durch die Beweidung offen. Damit wird ein Beitrag zum Aufbau eines regionalen Produktkorbes und damit regionaler Identität geschaffen, heißt es in der Begründung.