17-jährige Lenkerin kam von Straße ab - Pkw landete am Dach

Die 17-Jährige war gegen 10.50 Uhr war mit ihrer 15-jährigen Schwester Richtung Maria Neustift unterwegs. Plötzlich geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte rechts gegen die Böschung und in weiterer Folge gegen einen Betondeckel eines Wasserdurchlaufes. Das Auto prallte zurück auf die Straße und landete am Dach, wo es bei der gegenüberliegenden Leitschiene zum Stillstand kam, berichtete die Polizei am Freitagnachmittag. Die beiden jungen Frauen wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus nach Steyr gebracht. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung des Fahrzeuges für den Verkehr gesperrt.