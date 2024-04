150 Jahr-Jubiläum: Ohne die HTL wäre Steyr eine völlig andere Stadt

Es sind wohl zahlreiche Industriebetriebe, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Institutionen österreichweit, vielleicht weltweit, die ohne diese Schule eine andere Entwicklung genommen hätten. Ganz sicher aber hätte die Stadt Steyr heute ein anderes Aussehen, wäre es vor 150 Jahren nicht zu dieser Initialzündung für die ganze Region gekommen. Am 8. Februar 1874 wurde die heutige Höhere Technische Bundeslehranstalt (HTL) als Fachschule für Eisenindustrie im ehemaligen Jesuitenkloster am Michaelerplatz, das aktuell das Bundesrealgymnasium Steyr beherbergt, gegründet. Keine zehn Jahre später folgte bereits der Umzug in den Wehrgraben, die heutige BAfEP. Seit 1920 ist die Schule in der ehemaligen Jägerkaserne im Schlüsselhof beheimatet.

Direktorin Sandra Losbichler mit BMW-Chef Klaus von Moltke Bild: Kainrath

Aktuell unterrichten mehr als 120 Lehrer rund 900 Schüler an der HTL in fünf fünfjährigen höheren Abteilungen sowie einer vierjährigen Fachschule. Und sie bereiten sie auf das vor, wofür die Talenteschmiede seit Generationen bekannt ist: Den Absolventen stehen nach ihrer Schulzeit hier die Tore zur Welt offen. Es sind die besten Köpfe aus Steyr, die Träume verwirklichen und mit ihrer Leidenschaft überall Innovationen vorantreiben.

Diskussionsrunde beim Jubiläumsabend Bild: Kainrath

Mehr als 250 geladene Gäste aus nah und fern feierten Donnerstagabend dieses Jubiläum. Und sie zollten der großen Tradition dieser Schule mit ihrer Anwesenheit im Redtenbacher-Saal jenen Respekt und jene Wertschätzung, die sich die HTL Steyr im Laufe der Jahrzehnte mit ihrer Exzellenz erarbeitet hat.

Der neue Eingang zur HTL Steyr Bild: Kainrath

Sandra Losbichler, seit 1. Mai des Vorjahres offiziell Nachfolgerin von Langzeitdirektor Franz Reithuber und in dieser Funktion die erste Frau nach 17 Männern, brachte es in ihrer Rede auf den Punkt. Sie sprach von der Leidenschaft vieler, die sich hinter diesen 150 Jahren verbirgt. Dies zeigt sich ebenso im von Reithuber gegründeten Alumni-Club, der die HTL bestmöglich unterstützt. Zahlreiche aktive und ehemalige Wirtschaftskapitäne wie Andreas Klauser (Palfinger), Gerhard Luftensteiner (Keba), Robert Zeillinger, Franz Hammelmüller (beide SKF) oder Werner Freilinger (BMW, SKF) gehören diesem an. Sie alle feierten mit "ihrer" Schule.

Sandra Losbichler mit Langzeitdirektor Franz Reithuber Bild: Kainrath

Dass einerseits der Stadt, aber auch der heimischen Wirtschaft nicht bang sein muss, zeigte sich anhand zweier Schüler auf der Bühne: Schulsprecher Kilian Kohl und David Habichler sprachen von ihrem Stolz, Teil dieser Schule, der Tradition und der langen Geschichte sein zu dürfen. Der in Venezuela geborene BMW-Geschäftsführer Klaus von Moltke blickte fast neidisch auf dieses System, denn "ohne die HTL wäre vieles hier in Steyr nicht möglich".

Diskussionsrunde beim Jubiläumsabend Bild: Kainrath

Bildungsminister Martin Polaschek nannte die HTL in seiner Videobotschaft eine "Quelle der Inspiration", Landeshauptmann Thomas Stelzer eine "tragende Säule des Wirtschaftsstandortes" und für Stadtchef Markus Vogl, selbst Absolvent der HTL, wäre der Industriestandort Steyr ohne die HTL nicht vorstellbar. Und zum Rennen um die besten Köpfe: "Wenn man es geschafft hat, hier zu maturieren, hat man gewusst, man schafft es überall."

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner