1000 Bäume für Steyr: Leser regen an, die Kaufhausparkplätze zu bepflanzen

Mit einem handgeschriebenen Brief und einer Zeichnung haben sich die Kinder der Volksschule Wehrgraben bei der Aktion "1000 Bäume für Steyr" dafür bedankt, dass in ihrem Schulgarten eine Rosskastanie gepflanzt wurde. Der Baum spende kühlen Schatten, erzeuge gute Luft und biete im Herbst überdies Kastanien zum Basteln. Der Baum selbst wurde ihnen von Werner Fischnaller gespendet.

Eine robuste Eiche finanzierte der Steyrer Horst Christian für den Paddlerweg. Er legte beim Pflanzen gemeinsam mit Gärtner Walter Halbartschlager gleich selbst Hand an. Wenn auch Sie einen Vorschlag haben, wo aktuell in Steyr noch Bäume fehlen oder zusätzliche gepflanzt werden sollten, beziehungsweise wenn Sie die Patenschaft für einen der Bäume übernehmen wollen, dann schreiben Sie uns bitte ein Mail an 1000baeume@steyr.gv.at oder an steyr@nachrichten.at. Sämtliche Infos zur Klimaschutzaktion finden Sie zudem im Internet auf www.1000baeume.at.

Mittlerweile sind auch wieder zahlreiche neue Vorschläge eingelangt, wo in der Stadt Bäume fehlen. "Bei der Neugestaltung des Kaufhauses Interspar wurde der gesamte Vorplatz einschließlich Parkplatz und Bushaltestelle aufgegraben und ,neu‘ gestaltet", schreibt Cäcilia Hack, "allerdings ohne einen einzigen Baum, obwohl anschließend stadtauswärts sehr wohl eine Bepflanzung entlang des Fahrbahnrandes besteht. Diese Genehmigung einer neuerlichen Betonwüste ohne Auflagen zur Beschattung und Begrünung ist mir völlig unverständlich. Wenigstens entlang der Fahrbahn sollten Bäume verpflichtend sein."

Ganz ähnlich sieht das Heinz Niedl. Er würde als ehemaliger Kunde des Taborlandkaufhauses sogar eine Patenschaft für einen neuen Baum übernehmen.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at