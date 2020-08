St. Wolfgangs schwierige Rückkehr zur Normalität

Am Schafberg sind sie schon gewesen, auch Bad Ischl haben sie besucht: "Zwei Tage sind wir jetzt hier in Sankt Wolfgang, wir haben uns auf einem Bauernhof einquartiert", sagen Antje und Gustav Dilg aus Nürnberg. Mit ihren beiden Kindern wollten sie ursprünglich in Kroatien urlauben. "Doch als klar wurde, dass wir uns dann nach der Heimreise in Quarantäne begeben müssen, haben wir uns nach einem anderen Ziel umgeschaut – und uns für Sankt Wolfgang entschieden."

Dann kam die Meldung in allen Gazetten: Corona-Ausbruch im beliebtesten Urlaubsort des Salzkammerguts. "Da wollten wir stornieren – aber ausgerechnet an dem Tag wurde bekannt, dass es in einem Nürnberger Altenheim 135 Corona-Verdachtsfälle gibt, und wir haben uns gedacht: Jetzt können wir auch nach St. Wolfgang fahren, da sind es weniger Fälle als bei uns", sagt Antje Dilg. Denn Corona könne einen überall treffen. "Man muss sich halt an die Sicherheitsregeln halten, und das tun wir."

Mehr als 50 Prozent Einbußen

Stornierungen: Damit hat man in Sankt Wolfgang seit dem Ausbruch der Pandemie am 21. Juli bei Praktikanten eines Hotels schwer zu kämpfen. Gastronomie und Hotellerie genauso wie Handel, Bootsverleihe, Wasserskischulen, Berg- und Fremdenführer. Um mehr als 50 Prozent sei der Umsatz zurückgegangen, sagt Sabine Schachner-Nedherer, die in ihrem Laden Souvenirs verkauft: "Das muss man nervlich und existenziell erst einmal verdauen."

Dabei ist Sankt Wolfgang nach Linz die Destination mit den meisten Jahresnächtigungen im Land: 80 Prozent davon – 340.000 im Jahr 2019 – in den Monaten Mai bis Oktober. "In den vergangenen zehn Jahren verzeichnete Sankt Wolfgang eine Steigerung der Nächtigungszahlen um den landesweiten Rekordwert von 43 Prozent", sagt Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). 24 Prozent waren es in Oberösterreich insgesamt. "Mit 94.000 Nächtigungen war der August der wichtigste Monat der Sommersaison in Sankt Wolfgang", so Achleitner. Dieses Rekordergebnis wird heuer kaum zu erreichen sein. Doch das Tourismusressort setzt nun alle Hebel in Bewegung, um nach dem Krisenmanagement in Sankt Wolfgang ein rasches und erfolgreiches Tourismus-Comeback zu schaffen.

Power-Paket für die Wirtschaft

Ein "Power-Paket" von einer Million Euro soll es möglich machen. Kommenden Montag soll es im Landtag beschlossen werden. 700.000 Euro vom Land OÖ kommen als Soforthilfe 200 betroffenen Betrieben in Sankt Wolfgang zugute. Beantragen kann man sie ab 11. August bei der Abteilung Wirtschaft und Forschung. 300.000 Euro macht der OÖ Tourismus zusammen mit der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft für eine Werbekampagne in Deutschland und Österreich locker. Mit TV-Spots, Online-PR, Medien-Kooperationen. In U-Bahnen in München und Wien soll rund um die Uhr ein Image-Video laufen.

58 Corona-Fälle können derzeit auf Basis der erfolgten Testungen Sankt Wolfgang zugerechnet werden. "Wir fühlen uns sicher", sagt Antje Dilg. Ein wenig Kritik an den "Ösis" lässt sie aber anklingen: "Ich finde, dass man es hier mit den Sicherheitsmaßnahmen eine Spur lockerer nimmt als bei uns."

